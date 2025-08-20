DOLAR
Fenerbahçe 0-0 Benfica | Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Maçı Golsüz Berabere

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Florentino kırmızı kart gördü, Trubin kritik kurtarışlar yaptı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 23:58
Fenerbahçe 0-0 Benfica | Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Maçı Golsüz Berabere

Fenerbahçe 0-0 Benfica: Play-off İlk Maçı Golsüz Eşitlikle Sona Erdi

Karşılaşmanın öne çıkan anları

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

67. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Szymanski geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında iyi yükselen En-Nesyri kafayı vurdu ancak kaleci Trubin bu pozisyonda başarılı oldu.

71. dakikada Benfica 10 kişi kaldı. 69. dakikada ilk sarı kartını gören Florentino, 2 dakika sonra Talisca'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada Fred'in pasında sağ kanatta topla buluşan Talisca, ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu. Kaleci Trubin'in müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktaya hareketlenen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitse de ofsayt nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

Karşılaşma, her iki takımın da golle tanışamadığı ve yoğun bir mücadeleye sahne olan maçın sonunda 0-0 berabere bitti.

