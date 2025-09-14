Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor: Hulusi Belgü'den Hakem ve Belediye Tepkisi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 1-0 yenerek sahadan galip ayrılan Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Chobani Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç değerlendirmesi

Müsabaka sonrası konuşan Belgü, takımın performansından memnun olduklarını belirterek, "Bundan sonra da temennimiz her maçta takımımızın aynı performansı göstermesi" dedi. Belgü, futbolcuları ve teknik ekibi kutlayarak teknik ekibin kısa sürede takım üzerinde etkisini gösterdiğinin altını çizdi.

Belgü ayrıca takımın oyununa dair, "Fenerbahçe bugün yüzde 73'le oynadı, hep önde bastı. Bundan sonra da temennimiz her maçta takımımızın aynı performansı göstermesi." ifadelerini kullandı.

Hakem kararları ve VAR eleştirisi

Hakem kararlarına ilişkin düşüncelerini de paylaşan Belgü, hakemin ikinci yarıda taraf değiştirdiğini iddia etti: "Burada önemli hususlardan birisi, hakemin ikinci yarıda ilginç şekilde taraf değiştirmesi, daha doğrusu tarafsızlığını yitirmesi oldu. Herhalde Trabzonspor'un hakemle ilgili yaptığı paylaşımdan etkilendiler diye düşünüyorum. Bizim bir golümüz verilmedi, çok net bir gol, hepimiz de bunu gördük. Ama bununla ilgili fazla konuşacak değiliz."

Hakem kadrosu ve MHK hakkında da sert sözler sarf eden Belgü, "MHK'nin mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım" diyerek VAR süreçlerine yönelik eleştirisini şöyle sürdürdü: "Net şekilde çizgiyi geçtiği görülüyor. Ama VAR hakemleri demek ki görememişler. Nihayetinde bütün hakemlerin biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Şampiyonluk yarışındaki rakibimizin sarı kartları hala verilmiyor. 2 senedir bunu gündeme getiriyoruz. Bizim de ilginç şekilde rakiplerimizin kartları verilmiyor. Futbol federasyonu bu konuyla ilgilenmeli. Biz de gidip kendileriyle görüşeceğiz. Zaten görüşüyoruz, rahatsızlıklarımızı söylüyoruz. MHK'nin mutlaka kendini gözden geçirmesi lazım. Gencecik çocuklar hakemlik yapıyor. Bugünkü orta hakemin de VAR hakeminin de çok fazla deneyimi yoktu. Hatalara bizim söyleyecek bir lafımız yok, hata yapılabilir ama bilinçli yapılan şeyler gözümüzden kaçmıyor."

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'na tepki

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşıma ilişkin Belgü, sert tepki gösterdi ve paylaşımı şu sözlerle kınadı: "Gelelim Trabzon Belediye Başkanı'na. Trabzonspor Başkanı'nın neler söylediğini bilmiyorum ama maç oynanırken Trabzon Belediye Başkanı, abuk sabuk bir paylaşım yapıp Fenerbahçe'yi şikeyle suçlamış. Bu arsızlıktır, terbiyesizliktir, utanmazlıktır, omurgasızlıktır. Bunların hepsi, siyasi bir yer edinmek için, bir belediye başkanının şehrinden oy toplamak için yaptığı bir manipülasyondur. Bunu şiddetle kınıyoruz. Arkadaşlarımız gerekli işlemleri yapacak. Fenerbahçe Kulübü olarak da bu arsız adamın sonuna kadar peşinde olacağız, bu terbiyesizlikler öyle klavye başında yapılmaz, neyin ne olduğunu kendisine net bir şekilde göstereceğiz. Hepimiz farklı partileri tutuyoruz, ne olursa olsun kendi partisine zarardır bu. Aklı selim, sporda dostluğu ön plana çıkaran açıklamalar yapmaları lazım. Ama böyle garip açıklamalarla Türk futboluna zarar veriyorlar."

Gerginlik, geçmiş ve saha mesajı

Fenerbahçe-Trabzonspor gerilimine de değinen Belgü, geçmişe atıfta bulunarak, "Net bir şekilde gözüküyor ki bazı şeyler unutulmuyor. Fenerbahçe'nin 2010-2011 kupasını hala unutamıyorlar. Aykut Kocaman'ın attığı golle şampiyonluğu almamızı hala unutamıyorlar. Bunları unutmamaya devam etsinler." dedi. Belgü, takıma ve camiaya güvenini vurgulayarak, "Ben itidalli konuşmaya çalışıyorum ama bizi zorlamasınlar. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Biz her durumda, her vaziyette burada da oynarız, Trabzon'da da oynarız. Sahaya yüreğimizi koyarız, kimseden de korkumuz yok." ifadelerini kullandı.

Tedesco ve gelecek beklentisi

Göreve yeni gelen teknik direktör Domenico Tedesco ve takımın oyun anlayışı hakkında da konuşan Belgü, "İlk maç bu ama yapılan ön alan baskısını çok beğendim. 11'e 11 iken de iyi baskı oldu. Rakip 10 kişi kalınca 'Eyvah' dedik. Rakip 10 kişi kaldığı zaman bizim için işler genelde iyi gitmiyor. Ama burada gayet kontrollü ve iyi oynadık. Trabzonspor da ikinci yarıya akılcı bir planla çıktı. Bizi biraz uyuttular açıkçası. Daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz tam randıman vermeye başlayınca Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon olarak göreceğimize inanıyoruz." sözleriyle beklentisini paylaştı.