Fenerbahçe 2-2 Alanyaspor: Kadıköy'de 2 Puan Kaybı

Fenerbahçe 2-2 Berabere Kaldı, Kadıköy'de 2 Puan Kaybı

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının erteleme maçında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, geriden gelerek son bölümünde 2-1 öne geçtiği karşılaşmada sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak önemli 2 puan kaybetti.

Maç Özeti

Chobani Stadı'ndaki mücadeleye baskılı başlayan Fenerbahçe, ilk 15 dakikada pozisyonlar üretmesine karşın golü bulamadı. Konuk ekip Corendon Alanyaspor, 19. dakikada İbrahim Kaya'nın golüyle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı geride tamamladı.

İkinci yarıda da etkili olan Fenerbahçe, VAR kararıyla gelen penaltı sonucunda 57. dakikada Anderson Talisca'nın kullandığı atışı değerlendiremedi. Sonraki bölümde takım baskısını artırdı ve 73. dakikada Nelson Semedo'nun şık vuruşuyla skoru 1-1 yaptı. Ardından 76. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Ancak maçın son bölümünde savunmaya çekilen ev sahibi, 90+3. dakikada Yusuf Özdemir'in golüne engel olamayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Skor ve Puan Durumu

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde puanını 11'e çıkardı ve 5 maç sonrasında lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı.

Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde bu sezonki 4. golünü kaydetti. 28 yaşındaki oyuncu, daha önce Gençlerbirliği deplasmanında 2 gol atmış ve Trabzonspor maçında da fileleri sarsmıştı. En-Nesyri, ligde üst üste 3 hafta gol atmayı başardı.

Nelson Semedo

Portekizli sağ bek Nelson Semedo, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı. Transfer sonrası hücum performansıyla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcu, ligde takımıyla çıktığı 3. maçta skor katkısı sağladı.

Anderson Talisca'nın Penaltı Kaçırışı

Brezilyalı hücumcu Anderson Talisca, ligde kısa sürede iki önemli penaltı atışından yararlanamadı. Göztepe deplasmanında kaçırdığı penaltının ardından Alanyaspor karşısında da penaltıyı gole çeviremedi.

İrfan Can Eğribayat'ın Hatası

Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, maçın son bölümünde Yusuf Özdemir'in kafa vuruşunda topu elinden kaçırdı. Bu hata, maçın berabere bitmesine yol açtı ve İrfan Can maç sonrasında taraftarların tepkisini çekti.

VAR ve Penaltı Kararı

Fenerbahçe'nin 56. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonucu verildi. Maçın 52. dakikasında Fred'in şutunda top ceza sahası içinde savunmadan döndü; hakem Cihan Aydın oyunu devam ettirdi ancak VAR uyarısıyla pozisyon tekrar incelendi ve 56. dakikada penaltı kararı verildi. Penaltıyı 57. dakikada Talisca kullandı fakat gol olmadı.

Kulüp Başkanına Yönelik Tepkiler

Maç sırasında ve sonrasında Fenerbahçeli taraftarlar, kulüp başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Talisca'nın kaçırdığı penaltının ardından kısa süreli istifa çağrıları yükselirken, maç sonrasında da "Ali Koç istifa" tezahüratları sürdü.

Sonuç: Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında yakaladığı geri dönüşe rağmen son dakikada puan kaybederek taraftarların tepkisiyle sahadan ayrıldı.