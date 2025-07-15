DOLAR
40,25 -0,07%
EURO
46,74 -0,11%
ALTIN
4.305,65 -0,06%
BITCOIN
4.737.658,11 -1%

Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Portekiz'de Devam Ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de antrenman yaptı, teknik direktör José Mourinho yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 20:50
Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Portekiz'de Devam Ediyor

Fenerbahçe, Yeni Sezon İçin Portekiz'de Çalışmalara Devam Ediyor

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Portekiz’deki kampında günün ikinci antrenmanını başarıyla gerçekleştirdi. Teknik direktör José Mourinho yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Portekizli teknik adam, idmandan önce oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak motivasyon sağladı.

Basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışmaların ağırlık kazandığı bilgisi edinildi. Bu bölümde Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun bireysel antrenman yaparak dikkat çekti.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci...

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda, Rodrigo Becao (solda) bireysel çalışma yaptı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci...

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda, Rodrigo Becao (solda) bireysel çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir Futbol Takımı Avusturya Kampına Devam Ediyor
2
Gençlerbirliği, Yeni Sezon Hazırlıklarını Bolu'da Sürdürmeye Hazırlanıyor
3
Konyaspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Erzurum'da Sürdürüyor
4
Çaykur Rizespor'un Yeni Sezon Hazırlıkları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
5
Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Portekiz'de Devam Ediyor
6
Trabzonspor'un Erzurum Kampı Başladı: Sezon Hazırlıkları Devam Ediyor
7
Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek