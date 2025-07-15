Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Portekiz'de Devam Ediyor

Fenerbahçe, Yeni Sezon İçin Portekiz'de Çalışmalara Devam Ediyor

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Portekiz’deki kampında günün ikinci antrenmanını başarıyla gerçekleştirdi. Teknik direktör José Mourinho yönetiminde yapılan çalışmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Portekizli teknik adam, idmandan önce oyuncularıyla kısa bir toplantı yaparak motivasyon sağladı.

Basına kapalı bölümde ise taktiksel çalışmaların ağırlık kazandığı bilgisi edinildi. Bu bölümde Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun bireysel antrenman yaparak dikkat çekti.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanı ile hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda, Rodrigo Becao (solda) bireysel çalışma yaptı.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanda, Rodrigo Becao (solda) bireysel çalışma yaptı.