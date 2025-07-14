Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu İçin Portekiz'de Kamp Yapıyor

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Portekiz'e Gitti
2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e doğru yola çıktı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.
Takım, Albufeira'da kamp yapacak. Ancak, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın otobüsünün yenilenmesi nedeniyle futbolcular, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüyle terminale ulaştı.
Öte yandan, sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan Anderson Talisca kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
- İrfan Can Eğribayat
- Dominik Livakovic
- Tarık Çetin
- Engin Can Biterge
- Mert Müldür
- Ognjen Mimovic
- Çağlar Söyüncü
- Alexander Djiku
- Diego Carlos
- Yusuf Akçiçek
- Jayden Oosterwolde
- Çağrı Fedai
- Rodrigo Becao
- Yiğit Efe Demir
- Levent Mercan
- Archie Brown
- Mert Hakan Yandaş
- İsmail Yüksek
- Sofyan Amrabat
- Bartuğ Elmaz
- İrfan Can Kahveci
- Fred
- Sebastian Szymanski
- Oğuz Aydın
- Cengiz Ünder
- John Duran
- Youssef En-Nesyri
- Cenk Tosun
Fenerbahçe, yeni sezon hedeflerine ulaşmak için Portekiz'deki kamp sürecine büyük önem veriyor.
2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan teknik ekip ve futbolcular ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.
2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan teknik ekip ve futbolcular ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.