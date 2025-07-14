Fenerbahçe 2025-2026 Sezonu İçin Portekiz'de Kamp Yapıyor

Fenerbahçe, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Portekiz'e Gitti

2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e doğru yola çıktı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular, ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

Takım, Albufeira'da kamp yapacak. Ancak, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın otobüsünün yenilenmesi nedeniyle futbolcular, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın otobüsüyle terminale ulaştı.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle tedavisine başlanan Anderson Talisca kamp kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

İrfan Can Eğribayat

Dominik Livakovic

Tarık Çetin

Engin Can Biterge

Mert Müldür

Ognjen Mimovic

Çağlar Söyüncü

Alexander Djiku

Diego Carlos

Yusuf Akçiçek

Jayden Oosterwolde

Çağrı Fedai

Rodrigo Becao

Yiğit Efe Demir

Levent Mercan

Archie Brown

Mert Hakan Yandaş

İsmail Yüksek

Sofyan Amrabat

Bartuğ Elmaz

İrfan Can Kahveci

Fred

Sebastian Szymanski

Oğuz Aydın

Cengiz Ünder

John Duran

Youssef En-Nesyri

Cenk Tosun

Fenerbahçe, yeni sezon hedeflerine ulaşmak için Portekiz'deki kamp sürecine büyük önem veriyor.

2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan teknik ekip ve futbolcular ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.

2025-2026 sezonu hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, kamp için Portekiz'e gitti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde toplanan teknik ekip ve futbolcular ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho daha sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.