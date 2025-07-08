Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonuna İlk Antrenmanla Merhaba Dedi

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın öncesinde teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktör Devin Özek, basın mensuplarıyla selamlaştı.

Antrenmanın Detayları

Mourinho yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık şekilde gerçekleştirildi. Antrenman, salon çalışmalarıyla başlayarak futbolcuların sahada ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleri ile devam etti.

Bu antrenmanda, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Ayrıca, özel işleri nedeniyle ülkesine giden yeni transfer Jhon Duran da idmanda bulunmadı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci idmanıyla devam edecek.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, sahada ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Futbol A Takımı, 2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Futbolcular, sahada ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleri gerçekleştirdi.