Fenerbahçe, 27 Ağustos'taki Benfica maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı

Günlük antrenman raporu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, 27 Ağustos Çarşamba günü Portekiz temsilcisi Benfica ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Isınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti.

Program ve oyuncu değerlendirmesi

Antrenman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı. Kocaelispor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise idmanı rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sonlandırdı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlamak üzere yarın Lizbon'a giderek karşılaşmanın oynanacağı Luz Stadı'nda gerçekleştireceği antrenmanla son hazırlıklarını yapacak.