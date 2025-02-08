DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.441.125,8 0,07%

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Alanyaspor ile yarın saat 16.00'da oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:21
Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından, oyuncuların iki gruba ayrılarak 5'e 2 oyunuyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Corendon Alanyaspor ile sahaya çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adanaspor'un Galibiyeti Sonrası Hakan Keleş'ten Açıklamalar
2
Trabzonspor, Eyüpspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
3
Marmaris MIYC Kış Trofesi'nde Heyecan Dolu 2. Ayak Başladı
4
Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 Yenerek 3 Puanı Kaptı
5
Kahramanmaraş'ta Deprem Şehitleri Anısına Oryantiring Yarışı Düzenlendi
6
Sakaryaspor, Ahlatcı Çorum FK'yi 2-1 Mağlup Etti
7
Trendyol Süper Lig'de Dramatik Maç: Bellona Kayserispor 3 - TÜMOSAN Konyaspor 2

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!