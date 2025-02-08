Fenerbahçe, Alanyaspor Maçına Hazır

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından, oyuncuların iki gruba ayrılarak 5'e 2 oyunuyla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Corendon Alanyaspor ile sahaya çıkacak.