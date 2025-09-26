Fenerbahçe, Antalyaspor Hazırlıklarına Başladı — 28 Eylül

Fenerbahçe, 28 Eylül Pazar sahasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde bir günlük iznin ardından başladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:04
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül Pazar günü sahasında karşılaşacağı Hesap.com Antalyaspor maçı öncesi hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Antrenmanın içeriği

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül'de deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile mücadele eden sarı-lacivertliler, Antalyaspor sınavı öncesi ilk idmanı Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Antrenman pas çalışmasıyla sürdü, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel programlarla tamamlandı.

Antrenmanda, Dinamo Zagreb maçına ilk 11 başlayan ve 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Son prova yarın

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Hesap.com Antalyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

