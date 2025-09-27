Fenerbahçe, Antalyaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 7. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile yarın oynayacağı maç öncesi Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 19:12
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman detayları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalıştı. Seans ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başlayıp taktik çalışma ile sürdü ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.

Maç bilgileri

Karşılaşma: Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor
Stad: Chobani Stadı
Saat: 20.00

