Fenerbahçe, Antalyaspor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman detayları
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalıştı. Seans ısınma, koordinasyon ve reaksiyon koşuları ile başlayıp taktik çalışma ile sürdü ve bireysel organizasyonlarla tamamlandı.
Maç bilgileri
Karşılaşma: Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor
Stad: Chobani Stadı
Saat: 20.00