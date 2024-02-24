Fenerbahçe Arda'yı gönderdi, yenisini buldu

Fenerbahçe Arda'nın yerine yapılacak transferi duyurdu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA'NIN YERİ DOLDU

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları son hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli takım Standard Liege takımında yer alan Cihan Çanak ile ilgilenmeye başladı. 19 yaşındaki genç futbolcu 10 numaralı formayı giyiyor. Taraftarlar genç oyuncunun yeni Arda Güler olduğu ile ilgili yorumlar yapıyor.





Türkiye U19 Milli Takım forması giyen Çanak'ın ailesiyle görüştüğü de iddia edildi. 2026 senesi Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Çanak'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. Sarı lacivertli takımın yakın zamanda genç futbolcu için pazarlıklarına başlaması bekleniyor. Sol ayağı kuvvetli olduğu bilinen Çanak sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Gol ve asist özellikleri iyi olan genç futbolcunun da Fenerbahçe'ye sıcak baktığı öğrenildi. Bu sezon 6 maçta ilk 11'de, toplam 19 maçta forma giyen genç futbolcunun 6 maçta 2 golü var.