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Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı: 'Hakem Tartışmalarını Anlayamıyorum'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rizespor maçından sonra hakem tartışmalarına anlam veremediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 01:01
Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı: 'Hakem Tartışmalarını Anlayamıyorum'

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, Rizespor Maçının Ardından Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, hakem tartışmalarına dair kişisel düşüncelerini paylaştı. Ülker Stadı'nda gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 3-2 galip geldiği maçın ardından konuşan Ilıcalı, futbol dünyasında hakemle ilgili yapılan tartışmaların yersiz olduğunu belirtti.

Alınan Başsağlığı Mesajları

Maça dair açıklamalarına vefat eden kulüp mensuplarından Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'ye Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Ilıcalı, başsağlığı dileyenlere de teşekkür etti. Fenerbahçe camiasının yaşadığı acıyı dile getiren Ilıcalı, bu kayıpların kendilerini derinden etkilediğini vurguladı.

Taraftar Desteği ve Takımın Mücadelesi

Taraftarların, stadyumdaki coşkusunu her geçen gün artırdığını belirten Acun Ilıcalı, “Taraftarımız yine bir hikaye yazdı. Stat atmosferi, 2 gol yemesine rağmen desteklerini sürdürmeleri büyük değer taşıyor. Futbolcularımız son ana kadar savaşarak maçı çevirmeyi başardılar” ifadelerini kullandı.

Hakem Tartışmasına Yanıt

Maç sonrası Mert Hakan Yandaş ve Samet Akaydin arasında yaşanan tartışmaya değinen Ilıcalı, hakemlerin sürekli tartışma konusu olmasını anlamadığını açıkladı. “Bugün hakem tartışılıyor, onu çok anlamış değilim. Hakemin sürekli olarak polemik haline getirilmesini anlayamıyorum” şeklinde konuştu.

Adalet Beklentisi

Ilıcalı, Türk futbolunda adaletin tesis edilmesini ve hataların eşit bir şekilde dağıtılmasını talep etti. Yabancı VAR uygulamasının getirilişinde kulüplerin ortak talebinin olduğunu belirten Ilıcalı, “Biz ayrıcalık istemiyoruz, sadece adalet bekliyoruz. Hataların eşit dağılmasını istiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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