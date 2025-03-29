Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı: 'Yabancı Hakem Şart'

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı'dan Yabancı Hakem Yorumu

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK karşısında 4-2'lik galibiyet elde eden Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maç sonrasında yaptığı açıklamada, yabancı hakem uygulamasını savunarak Türkiye'deki hakemlik sistemine dikkat çekti.

Oyun Performansı ve Konsantrasyon

Son zamanlarda yükselen bir performans sergileyen Bodrumspor ile mücadele ettiklerini hatırlatan Ilıcalı, "Lig'de son haftalara girince, özellikle düşme hattındaki takımların performansı çok arttı. Oyuncularımız maça konsantre başladılar ve güzel sonuç aldık." dedi.

Bodrum'da Misafirperverlik

Bodrum'da çok güzel ağırlandıklarını belirten Ilıcalı, yaşanan bireysel olayları Bodrumspor camiasıyla ilişkilendirmediklerini ifade etti.

Yerli Hakem Tartışması

Takımın Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşacağı maçta yerli hakem atanmasıyla ilgili soruya yanıt veren Ilıcalı, "Ağustos ayı ortasından beri yabancı VAR, yabancı hakem diyoruz. Biz yabancı hakem istedik ve sebebi adalet arzumuzdur. Yabancı hakemler hakkında herhangi bir eleştiride bulunmadık," dedi. Ayrıca, maçta verilen 'hiç alakasız bir penaltı' için VAR'ın da yabancı olduğunu hatırlattı.

Hataların Dağıtılması Üzerine

Hakemlerin hata yapabileceğini kabul eden Ilıcalı, "Yabancıların da hata yapabileceğini biliyoruz, ama hata eşit dağılsın istiyoruz," dedi. Fenerbahçe'nin talepleri doğrultusunda, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi diğer kulüplerin de yabancı hakem isteğinde bulunduklarını vurguladı.

Geleceğe Dair Umutlar

Acun Ilıcalı, "Yabancı hakem istememizin sebebi, Türk hakemlerinin yaşadığı baskıdan kaynaklanıyor. İnşallah takımımıza güveniyoruz ve bundan sonraki maçlarda başarılı olacağını inanıyoruz," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Tadic'in 100. maçında kendisini kutladıklarını ve ona özel bir forma hediye ettiklerini belirtti.

Fenerbahçe'nin geleceğine dair beklentilerinin olumlu olduğunu da sözlerine ekleyen Ilıcalı, "Şimdiden hayırlı bayramlar" diyerek açıklamasını tamamladı.