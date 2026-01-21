Fenerbahçe, Aston Villa Maçı Öncesi Hazırlıkları Tamamladı

Fenerbahçe, Aston Villa maçına hazır

Antrenman detayları

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7. haftasında yarın evinde İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdü ve daha sonra pas çalışması yapıldı.

Antrenmana, tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan katılmadı; ayrıca izinli olan Youssef En-Nesyri de idmanda yer almadı.

Maç taktiği ve diğer ayrıntılar

İdman öncesinde toplantı odasında Marco Asensio için doğum günü kutlaması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Aston Villa maçının taktiği üzerinde yoğunlaşıldı.

