Dursun Özbek: Icardi 5 Ay Daha Galatasaray’ın Futbolcusudur

Başkan Dursun Özbek, transfer hedeflerinin belli olduğunu, süreci hızla bitirmek istediklerini ve Mauro Icardi’nin yaklaşık 5 ay daha Galatasaraylı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 00:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 01:18
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’u 4-1 mağlup ederek finale adını yazdıran ilk takım oldu. Karşılaşma sonrası Başkan Dursun Özbek, maç değerlendirmesi ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Finaldeki rakibimizi bekliyoruz

Maçın ardından Dursun Özbek, takım performansını ve Şanlıurfa vurgusunu paylaştı. Basına yönelik değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. İki taraf da futbolun gerektirdiği gibi oynadı. Trabzonspor da iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Şimdi finale bakıyoruz. Antepli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizi her zaman çok güzel ağırlıyorlar. Antep, bizim çok sevdiğimiz bir şehir. Maçın bol gollü olması, seyir zevkinin yüksek olması güzel oldu. Şimdi finaldeki rakibimizi bekliyoruz”

Bir an evvel transferi bitirmek istiyoruz

Özbek, transfer planlarının hazır olduğunu ve eksiklerin belirlendiğini söyledi. Teknik heyet ve scout ekibinin isimlendirdiği hedeflerle görüşmelerin başladığını belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Limitler açıklandı. Galatasaray’ın limitinin iki katı olmasının nedeni, gelirlerinin üst seviyede olmasına bağlı. Transfer sezonuna hazırlandık. Eksiklerimiz belli. Hocamızın, scout ekibinin belirlediği oyuncular var. Onlarla görüşmelerimiz başlamıştı. Transfer sürecinde daha zamanımız var ama biz bir an evvel bitirmek istiyoruz. Burada Galatasaray Spor Kulübü’nün yaz transferlerine dikkat ederseniz beş tane transfer yaptık. Beşi de sahada. Bu transferdeki başarımızı gösteriyor. Bugün de sahada vardı. Hazırlıklarımızı yaptık. Burada tabii transferde hocamızın talebi doğrultusu ve scout ekibinin verdiği önerilerle ben ve Abdullah kardeşim bu konuda çalışıyoruz. Geçtiğimizde bahsettiğim gibi yaz döneminde de çok başarılı oluyor. İnşallah bu ara transfer döneminde eksiklerimiz belli. Onlar için çalışıyoruz. Bitirmek için elimizden geleni yapıyoruz”

Erden Timur’u moralli gördüm, bu süreçte yanında olacağız

Silivri Cezaevi ziyaretiyle ilgili konuşan Özbek, eski iş insanı ve Galatasaray destekçisi Erden Timur ile görüştüğünü aktardı:

“Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Birlikte de çalıştık. Daha önce ben başkanken sponsor oldu ve Galatasaray’a destek verdi. Maalesef bu dönemde bazı ufak tefek problemleri var. Bu surette kendisini Galatasaray olarak ve Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek olarak her zaman yanında olacağız. Ziyaret ettim. Dertleştik. Kendisini moralli gördüm. İnşallah tekrar aramıza dönecek ve Galatasaray’a hizmet etmeye devam edecek”

Icardi 5 ay daha Galatasaray’ın futbolcusudur

Mauro Icardi’nin mevcut statüsüne ilişkin Özbek net konuştu:

“Daha önce de benzer soruyu ben cevaplamıştım. Icardi bizim ikon futbolcumuz. Icardi Galatasaray’a çok şey vermiştir. Galatasaray’ın oyuncusudur. Önümüzde yaklaşık 5 ay daha Galatasaray’ın futbolcusudur. Dolayısıyla biz size yeri zamanı geldiği zaman da gereken kararımızı vereceğiz. Yani kimse Icardi’nin Galatasaray aidiyetini tartışamaz. Icardi bizim için önemli bir futbolcu. Çok önemli bir futbolcu. Bugün de çok seviyoruz. Biz yönetim olarak bunun farkındayız. Dolayısıyla ona göre de kararımızı alacağız”

Urfa’da yarım kalan hesabımız var

Finalin Şanlıurfa’da oynanmasını arzuladıklarını belirten Özbek, bu şehirle özel bir bağları olduğunu vurguladı:

“Urfa’da yarım kalan bir hesabımız var. Finali de Urfa’ya alsalardı, çok güzel olurdu. Galatasaray, rakip seçmez. Galatasaray, her zaman Türk futbolunda en iyisi olmuştur. Şampiyonluk ve oyunlarımıza bakın. Bize rakip fark etmez. Galatasaray, kupaların takımıdır”

