Elazığlı Buse Özgür, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası’nda (Atina 21-25 Ocak 2026)

Türkiye'yi temsil edecek milli sporcu madalya hedefliyor

Elazığlı milli boksör Buse Özgür, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası'na katılacak.

Türkiye Kick Boks Milli Takımı'nın başarılı sporcularından olan Özgür, 21-25 Ocak 2026 tarihlerinde Yunanistan’ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda Elazığ'ı ve Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa'nın en prestijli organizasyonlarından birinde madalya mücadelesi verecek olan sporcu, disiplin ve azmiyle dikkat çekiyor. Uzun süredir devam eden hazırlık sürecini antrenörleri Abdullah Alan ve Zelal Şengür yönetiminde sürdürüyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada;

"Elazığlı milli sporcumuz Buse Özgür’ün, WAKO Kick Boks Avrupa Kupası’nda ülkemizi temsil edecek olmasından büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sporcumuzun bu seviyeye gelmesinde emeği bulunan kıymetli antrenörleri Abdullah Alan ve Zelal Şengür’ü tebrik ediyor, milli takım formasıyla Avrupa arenasında başarılar diliyoruz. Elazığ olarak spora ve sporcuya desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Buse Özgür’ün ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz" denildi.

Genç sporcu, milli takım kadrosunda yer almanın gururunu yaşayarak Avrupa Kupası’ndan başarıyla dönmeyi hedefliyor.

BUSE ÖZGÜR, WAKO KİCK BOKS AVRUPA KUPASI’NDA