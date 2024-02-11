Fenerbahçe atağa geçti: 100 milyon Euroluk planı ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin 100 milyon Euro atağı herkesi şoke etti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FENERBAHÇE'NİN 100 MİLYON EURO ATAĞI

Fenerbahçe yeni sezon başlangıcında 56.3 milyon Euro bonservis girdisi sağlamıştı. Ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski, İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde için gelen teklifler takım tarafından reddediliyor. Sarı lacivertli takım futbolcuların sözleşmelerinde serbest kalma maddesinin olmamasıyla ellerini rahatlatmış olacak.





Sarı lacivertli takım bu sezon şampiyonluğa ulaştıktan sonra 4 futbolcudan toplam 100 milyon Euro bonservis elde etmek için çalışıyor. Kiralık olarak gönderilen Lincoln, Miguel Crespo, Samet Akaydin, Joao PEdro, Emir Ortakaya satışlarından da toplam 200 milyon Euro'nun kazanılması hedefleniyor.