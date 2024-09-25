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Fenerbahçe Avrupa'da 275. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile oynayacağı karşılaşma ile 275. kez sahne alacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:03
Fenerbahçe Avrupa'da 275. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında Tarih Yazarak İlerliyor

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk ayağında yarın Belçika'nınUnion Saint-Gilloise takımını konuk ediyor. Bu mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 275. karşılaşması olacak.

Avrupa Kupalarındaki Genel Performans

Fenerbahçe, bugüne kadar çıktığı 274 maçta 109 galibiyet ve mağlubiyet yaşamıştır. 56 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 374 gol atarken, kendi kalesinde ise 391 gol görmüştür.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Deneyim

2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası olarak bilinen organizasyonda 136 maç oynayarak 60 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, 43 karşılaşmada yenilirken, 33 maçta ise eşitliği sağladı. Bu süre zarfında 191 gol atıp, 171 gol yedi.

Detaylı Avrupa Performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki genel performansı şu şekildedir:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 82 42 23 17 119 80
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 38 14 12 12 56 46
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 18 12 - 6 44 23
TOPLAM 274 109 56 109 374 391

Fenerbahçe, hem tarihini hem de kulüp temsil yeteneğini bir kez daha göstermeye hazırlanıyor.

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