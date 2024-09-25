Fenerbahçe Avrupa'da 275. Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe, Avrupa Kupalarında Tarih Yazarak İlerliyor
Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk ayağında yarın Belçika'nınUnion Saint-Gilloise takımını konuk ediyor. Bu mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki 275. karşılaşması olacak.
Avrupa Kupalarındaki Genel Performans
Fenerbahçe, bugüne kadar çıktığı 274 maçta 109 galibiyet ve mağlubiyet yaşamıştır. 56 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştır. Sarı-lacivertliler, rakip kalelere 374 gol atarken, kendi kalesinde ise 391 gol görmüştür.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Deneyim
2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası olarak bilinen organizasyonda 136 maç oynayarak 60 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, 43 karşılaşmada yenilirken, 33 maçta ise eşitliği sağladı. Bu süre zarfında 191 gol atıp, 171 gol yedi.
Detaylı Avrupa Performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki genel performansı şu şekildedir:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|UEFA Kupası
|54
|18
|10
|26
|72
|91
|UEFA Avrupa Ligi
|82
|42
|23
|17
|119
|80
|Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
|33
|9
|4
|20
|30
|70
|UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
|38
|14
|12
|12
|56
|46
|UEFA Şampiyonlar Ligi
|40
|11
|6
|23
|42
|70
|Avrupa Kupa Galipleri Kupası
|9
|3
|1
|5
|11
|11
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|18
|12
|-
|6
|44
|23
|TOPLAM
|274
|109
|56
|109
|374
|391
Fenerbahçe, hem tarihini hem de kulüp temsil yeteneğini bir kez daha göstermeye hazırlanıyor.