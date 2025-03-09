Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u Deplasmanda Geçti: 88-75

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Aliağa Petkimspor ile karşılaştı. Maç sonucunda Fenerbahçe Beko, 88-75’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Bu önemli galibiyet, Fenerbahçe Beko'nun ligdeki iddiasını sürdürmesini sağlarken, Aliağa Petkimspor için dezavantaj yaratan bir sonuç oldu. Mücadele, iki takım için de oldukça çekişmeli geçti ve seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıralamasını güçlendirdi ve önümüzdeki haftalar için önemli bir motivasyon elde etti.