Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Liderliğini Sürdürüyor

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Zirvede Kalıyor

Basketbolda Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe Beko, 11. haftada İtalya'da Virtus Sagafredo Bologna karşısında kazandı. Elde edilen bu galibiyetle, sarı-lacivertliler üst üste 6. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

İtalya'da Zorlu Mücadele

İtalya'da oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe Beko, Marko Guduric ve Nigel Hayes Davis'in kritik performanslarıyla öne çıktı. Son çeyrekte 10 sayı geride kalan Fenerbahçe, bu iki oyuncunun çabalarıyla maçı 86-82 kazanmayı başardı.

Anadolu Efes'ten Sürpriz Sonuç

Diğer tarafta, Anadolu Efes, sezonun sürpriz ekibi Paris Basketbol ile karşılaşarak, 93-84'lük bir yenilgi yaşadı. Bu sonuçla Efes, 5. mağlubiyetini alarak haftayı 9. sırada tamamladı.

Partizan'dan Kurtuluş

Partizan, başantrenör Zeljko Obradovic önderliğinde Kızılyıldız derbisinde 89-77'lik bir galibiyet elde ederek kötü gidişata son verdi. Bu sonuç, Partizan'ın 6 maçlık mağlubiyet serisini de bitirdi.

Panathinaikos'ta Ataman'sız Mağlubiyet

Panathinaikos AKTOR, başantrenörü Ergin Ataman'ın yokluğunda Zalgiris karşısında 84-77 mağlup oldu ve ligdeki 4. yenilgisini aldı.

Milli Oyunculardan Performanslar

Milli oyuncular Ömer Faruk Yurtseven ve Onuralp Bitim, bu hafta THY Avrupa Ligi'nde takımlarıyla mücadele etti. Ömer Faruk, Zalgiris maçında 16 sayı ve 6 ribauntla takımının en etkili ismi olurken, Onuralp, Bayern Münih ile oynadığı ilk maçta sayı üretemedi.

Haftanın MVP'si: Elie Okobo

11. haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçilen Elie Okobo, Monaco'nun LDLC ASVEL karşısında 27 sayı ve 6 asistle öne çıktı.

Rekor Kıran Andreas Obst

Bayern Münih'in oyun kurucusu Andreas Obst, bir maçta en fazla 3 sayılık atış isabeti rekorunu kırarak 11 üçlükle tarihe geçti.

12. Haftanın Programı

THY Avrupa Ligi'nde 12. haftanın önemli karşılaşmalarından biri Barcelona ve Real Madrid arasında oynanacak. Ayrıca Fenerbahçe Beko, 29 Kasım'da EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.