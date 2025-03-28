Fenerbahçe Beko, Baskonia'yı 82-77 Yenerek Liderliğe Yükseldi

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius: 'Öğrenmemiz Gereken Noktalar Var'

THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İspanya'nın Baskonia ekibini 82-77 yenerek liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, galibiyetin önemli olduğunu ancak öğrenmeleri gereken noktalar bulunduğunu dile getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, takımı ve taraftarını tebrik etti. Çift maç haftasını 2 galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Jasikevicius, "Kazanmak çok önemli ama öğrenmemiz gereken noktalar var. Paris maçında çok iyi değildik. Maçın son 5-6 dakikasında ortaya koyduğumuz karakterle kazandık. Bugün de özellikle son bölümde zor bir hazırlık dönemi geçirdik. Kazanmak önemli ama asıl önemli olan play-off'lara iyi basketbol oynayarak gitmek," dedi.

Baskonia'nın ribaundlarda ligin en iyi takımlarından biri olduğunu belirten Jasikevicius, "48 ribaund almaları beni şaşırttı. Takımımız 15-20 dakika iyi oynadı ama bu seviyede bu yeterli değil," ifadesini kullandı.

NBA'in FIBA ortaklığıyla Avrupa'da lig kuracağı yönünde iddialara da değinen Jasikevicius, "Çok fazla belirsizlik var, net bilgi yok. Çok fazla söylenti var ve bu söylentiler üzerinden yorum yapmak doğru olmaz," şeklinde konuştu.

Baskonia Başantrenörü Laso: 'Çok Fazla Hata Yaptık'

Fenerbahçe Beko'ya 82-77 mağlup olan Baskonia'nın başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe'yi tebrik ederek, "Ev sahibi avantajını iyi kullandılar. Zor bir maç oldu bizim için. Ribaundlarda ilk yarıda bizden daha iyilerdi. Son bölüme kadar çok savaştık ama çok fazla hata yapıp çok top kaybettik. Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyorum. Şimdi bir sonraki ASVEL maçına hazırlanacağız," ifadelerini kullandı.