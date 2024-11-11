Fenerbahçe Beko Bayern Münih'i Ağırlıyor: THY Avrupa Ligi Heyecanı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Bayern Münih'i Konuk Ediyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. hafta müsabakasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini ağırlayacak.

Müsabaka, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Form Durumları ve Sıralama

Fenerbahçe Beko, Maccabi Playtika, Partizan ve LDLC ASVEL galibiyetleri ile iyi bir seri yakalayarak ligde 6 galibiyet ile ikinci sırada yer almakta.

Alman ekibi Bayern Münih ise, ligdeki diğer 6 galibiyeti bulunan takımlardan biri olarak dördüncü sırada bulunuyor. Paris Basketball, Olympiakos, Virtus Bologna, LDLC ASVEL ve Zalgiris karşısında aldığı galibiyetlerle 5 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve üst sıralara yükseldi.

Tarihçe ve Son Durum

İki takım, THY Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 12'sini Fenerbahçe Beko, 3'ünü ise Bayern Münih kazandı. Sarı-lacivertli takım, Alman rakibini son 5 maçında mağlup etmeyi başardı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.