Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i Transfer Etti

Fenerbahçe Beko, Boban Marjanovic'i Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Sırp pivot Boban Marjanovic'i transfer etti. Kulübün resmi açıklamasına göre, 2.24 metre boyundaki oyuncu ile bir yıllık anlaşma imzalandı.

Marjanovic'in Kariyeri ve Başarıları

Basketbol kariyerine Hemofarm takımıyla Sırbistan'da başlayan 36 yaşındaki Marjanovic, CSKA Moskova, Zalgiris, Nizhny Novgorod, Radnicki, Mega Vizura ve Kızılyıldız gibi önemli kulüplerde de mücadele etti.

Marjanovic, 2014-2015 sezonunda Kızılyıldız formasıyla Avrupa Ligi'nde 16.6 sayı, 10.7 ribaunt ve 25.7 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Bu performansı ile avantajlı bir konumda yer alarak ribaunt kralı unvanını kazandı ve turnuvanın en iyi 5'ine seçildi.

Spor Hayatına Amerika'da Devam Etti

2015 yazında Avrupa kariyerini sonlandırarak NBA'ye geçiş yapan Marjanovic, San Antonio Spurs, Detroit Pistons, Los Angeles Clippers, Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks ve Houston Rockets takımlarında yer aldı. NBA normal sezonlarında 331 maça çıkan deneyimli oyuncu, 5.5 sayı ve 3.6 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

Milli Takım Performansı

Boban Marjanovic, Sırbistan milli takımında uzun süre görev almış ve 2017 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmıştır. Bu başarıları, onun uluslararası arenada da dikkat çeken bir oyuncu olmasını sağlamıştır.