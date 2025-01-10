Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Beko, tecrübeli guard Errick McCollum ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:01
Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'u Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe Beko, önemli bir transfer harekâtına imza atarak Errick McCollum'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 36 yaşındaki deneyimli guard ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

McCollum'un Performansı

McCollum, sezona İzmir ekibi Karşıyaka'da başlamıştı. Bu sezon, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 16.0 sayı, 2.2 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 22.0 sayı, 3.7 ribaund ve 3.0 asist ortalamalarıyla dikkat çekti.

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