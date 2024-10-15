Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a Mağlup: Sarunas Jasikevicius ve Ioannis Sfairopoulos'tan Açıklamalar

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a Mağlup Oldu

THY Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'a sahasında 76-57'lik skorla kaybederek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Sarunas Jasikevicius: "Böyle Bir Ortamda Mucizeydi"

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından yaşanan sorunları vurgulayarak, "Böyle bir ortamda onları 80 sayının altında tutmamız bir mucizeydi." dedi. Kızılyıldız'ı galibiyetleri için tebrik eden Jasikevicius, "Sahada daha iyi olan taraf onlardı. Bizim savunmamız iyiydi, ama hızlı olan rakibimize karşı zorluk yaşadık. Doğru kararlar alamadık." ifadelerini kullandı.

Top Kaybına Dikkat Çekti

Takımın yaptığı top kayıplarına da dikkat çeken Jasikevicius, "Sadece ikinci çeyrekte yaptığımız top kayıplarından 12 sayı yediler. Konsantrasyon sorunlarımız vardı." şeklinde konuştu.

Taraftarlara Mesaj

Dördüncü periyodun başında maçtan ayrılan taraftarlarıyla ilgili olarak da konuşan başantrenör, "Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz. Ancak biz de sahada olan bitene karşı sorumluluk almalıydık. Gerçekçi olmam gerekirse, ben de tribünde olsaydım belki erken çıkabilirdim." dedi.

Kızılyıldız: Kazanmak İçin Anahtar Savunmamızdı

Kızılyıldız'ın başantrenörü Ioannis Sfairopoulos ise, oyuncularını etkili performansları dolayısıyla tebrik etti. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda oynamanın kolay olmadığını belirten Sfairopoulos, "En iyi oyunumuzu oynamak zor bir süreçti. Maç boyunca takım olarak çok iyi savunma yaptık, 18 top kaybı yaptırdık." şeklinde konuştu.

Önemli Anlar

Maçın bazı anlarında zorluk çektiklerini de kaydeden Sfairopoulos, "Fenerbahçe'nin güclü yanları da vardı, ancak sonunu getirmeyi başardık. İlk çeyrek çok kritik bir dönemdi ve bu performansımızla rakibimizi şaşırttık." dedi. Ayrıca, sezonun başındayken sabırlı olmanın önemine vurgu yaparak, "Kutlamak için henüz erken, uzun bir maraton var." ifadesini kullandı. Kızılyıldız, gelecek maçlar için Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

THY Avrupa Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

THY Avrupa Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

THY Avrupa Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

THY Avrupa Ligi 3. Haftasında Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı. Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.