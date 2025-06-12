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Fenerbahçe Beko'nun Bayrakları 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'nde Dalgalandı

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Şampiyonluğu bayrakları 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'ne asıldı.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 23:31
Fenerbahçe Beko'nun Bayrakları 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'nde Dalgalandı

Fenerbahçe Beko, tarihi anlara imza atmaya devam ediyor. Avrupa Şampiyonu olan Erkek Basketbol Takımı'nın dev bayrakları, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'nde dalgalandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde ikinci kez zafere ulaşan Fenerbahçe Beko, bayraklarıyla bu önemli köprülerin üzerinde gururla dalgalanıyor.

Daha önce İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asılan takım bayrakları, 1915 Çanakkale ve Osmangazi Köprüsü'nde ilk kez bu şekilde yerini aldı.

Fenerbahçe Beko'nun, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, ikinci kez şampiyonluğa...

Fenerbahçe Beko'nun, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde, ikinci kez şampiyonluğa ulaşması dolayısıyla 1915 Çanakkale Köprüsü sarı lacivert renklerle ışıklandırıldı.

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