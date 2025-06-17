Fenerbahçe Beko'nun Şampiyonluğu Kutlandı: Köprüler Sarı Lacivert Aydınlatıldı

Fenerbahçe Beko'nun Avrupa Ligi Zaferi Tüm İstanbul'da Kutlandı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonluk, İstanbul'un simgeleri olan köprülerle kutlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, sarı lacivert ışıklarla aydınlatıldı.

Özel Kutlama Detayları

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, bu özel aydınlatma çalışması, takımın önemli başarısını taçlandırmak amacıyla gerçekleştirildi. Daha önce de, geçen hafta 1915 Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'ne Fenerbahçe bayrakları asılarak kutlamalar başlatılmıştı.

Bu coşkulu kutlama, Fenerbahçe camiasının birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, şampiyonluğun sevinçlerini İstanbul'un dört bir yanında yaşatmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu dolayısıyla İstanbul'daki köprüler sarı lacivertli renklerle ışıklandırıldı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü (fotoğrafta) sarı lacivertli renklerle aydınlatıldı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluğu dolayısıyla İstanbul'daki köprüler sarı lacivertli renklerle ışıklandırıldı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü (fotoğrafta) sarı lacivertli renklerle aydınlatıldı.