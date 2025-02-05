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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a Mağlup Oldu: 91-90

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'ndeki kritik maçta Panathinaikos AKTOR'a 91-90 mağlup oldu ve 8. yenilgisini aldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 00:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 00:57
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a Mağlup Oldu: 91-90

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a Yenildi

THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Ergin Ataman'ın yönetimindeki Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'a 91-90 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte, bir maçı eksik olan sarı-lacivertliler, 8. kez sahadan yenik ayrılırken, Yunan takımının galibiyeti sayısı 15'e yükseldi.

Mücadele Başlangıcı

Mücadelenin ilk dakikalarında, iki takım da karşılıklı basketlerle skora katkıda bulundu. Grant ve Nunn ile etkili olan Panathinaikos, 4. dakikayı 14-9 önde geçti. Çeyreğin ortalarında toparlanan Fenerbahçe Beko, eşitliği sağlasa da (14-14) Yunan temsilcisi, Gabriel ve Sloukas ile skoru açarak periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 7 sayıya çıkardı: 21-14. Fakat, son saniyelerde Colson'ın basketiyle Fenerbahçe çeyreği 24-24 ile tamamladı.

İkinci Periyot ve İkinci Yarı

İkinci periyotta, Fenerbahçe'nin üst üste top kayıpları, ev sahibi takımın kolay sayılar bulmasına neden oldu ve 15. dakikada fark 9 sayıya çıktı: 37-28. Çeyreğin ikinci bölümünde iyi bir top paylaşımı yapan sarı-lacivertliler, farkı kapatsa da Nunn'ın basketiyle Panathinaikos soyunma odasına 41-40 önde gitti.

Soyunma odasından Zagars ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle dönen Fenerbahçe, 25. dakikayı 48-45 önde kapattı. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bu periyotta, Sarı-lacivertliler, Hall'un son saniyedeki üç sayılık basketiyle dördüncü çeyreğe 64-61 üstün girdi.

Son Çeyrek ve Maçın Son Anları

Son periyodun ilk bölümünde McCollum'un etkili oyunuyla Fenerbahçe, skor avantajını sürdürdü ve son 5 dakikaya 75-71 üstün girdi. Sloukas ve Nunn'ın basketlerine karşılık veren sarı-lacivertliler, 38. dakikada 83-82 geriye düştü. Maçın son bölümü büyük bir çekişmeye sahne oldu; bitime 13 saniye kala, Guduric'in top kaybı sonucu Panathinaikos, serbest atışla 90-90 eşitliği sağladı. Fenerbahçe'de Hayes-Davis'in son saniyede Nunn'a yaptığı faul sonucu, Yunan takımında Nunn, 1.1 saniye kala kaydettiği serbest atış ile rakibine 91-90 mağlup olmasına sebep oldu.

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