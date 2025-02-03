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Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Deplasmanda Karşılaşacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi 25. haftasında yarın Panathinaikos’a konuk oluyor. Mücadele TSİ 22.15'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:46
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile Deplasmanda Karşılaşacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. haftasında, yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Maç, OAKA Arena'da gerçekleşecek ve TSİ 22.15'te başlayacak.

Ligde 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko, 23 müsabakada 16 galibiyet ve 7 yenilgi ile 2. sırada yer alıyor. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, 27 Aralık'ta Partizan'ı deplasmanda 90-81 yenmişti ve o tarihten bu yana oynadığı 6 karşılaşmayı da galip tamamladı.

Fenerbahçe Beko'nun son dönemdeki performansında önemli galibiyetler var. Anadolu Efes, ALBA Berlin, Zalgiris ve Virtus Segafredo Bologna'yı evinde yenerken, Kızılyıldız ve Olympiakos maçlarından da deplasmanda zaferle ayrıldı.

Öte yandan, Panathinaikos AKTOR, 24 maçta 14 galibiyet ve 10 yenilgi ile 5. sırada bulunuyor. Yunan ekibi, Barcelona ve Baskonia karşısında üst üste kayıplar yaşarken, sonrasında Zalgiris ve Emporio Armani Milan'ı yenmeyi başardı.

Ergin Ataman'ın takımı, Fenerbahçe Beko ile oynadığı son 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Panathinaikos, Fenerbahçe'yi 81-76 mağlup etmişti. İki takım bugüne dek 38 kez karşılaştı; bu karşılaşmalarda Panathinaikos 21, Fenerbahçe Beko ise 17 kez galip geldi.

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