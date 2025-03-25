Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u 101-100 Geçerek Play-Off'a Yükseldi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol'u 101-100'le yenerek ilk 6 sırayı garantiledi ve adını play-off'a yazdırdı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 22:57
Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u 101-100 Geçerek Play-Off'a Yükseldi

Fenerbahçe Beko Heyecan Dolu Maçta Galip Geldi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fransa'nın Paris Basketbol takımı ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu çekişmeli mücadeleyi 101-100'lük skorla kazanarak adını play-off'a yazdırdı.

İlk Periyotta Başlangıç ve Fark

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı ve ilk 5 dakikayı 9-8 önde tamamlayan Fenerbahçe, savunmada sertleşen Paris Basketbol karşısında 9. dakikada 6 sayılık farkla geri düştü. İlk periyodu 24-17 tamamlayan Fransız temsilcisi, durumu lehinize çevirdi.

İkinci Çeyrek ve Takım Dinamikleri

İkinci çeyreğe Guduric'in üçlüğü ile hızlı giren Fenerbahçe, 13. dakikada farkın 22-33’e çıkmasına engel olamadı. Mola sonrası Guduric, McCollum ve Hayes-Davis'in katkılarıyla farkı 28-33’e indirdiler ancak, Paris Basketbol, soyunma odasına 51-44 önde gitti.

İkinci Yarıda Dört Tabelası

İkinci yarıya etkili başlayan Paris Basketbol, farkı 48-63’e kadar çıkardı ama cevap vermekte gecikmeyen Fenerbahçe Beko, final periyoduna 84-71 geride girdi.

Son Çeyrek ve Dram Dolu Anlar

Son çeyreğe daha sert bir savunma ile başlayan Fenerbahçe, Guduric'in 34. dakikadaki üçlüğü ile farkı 77-85’e indirdi. Taraftarının da desteğiyle 5 dakikada rakibine sadece 2 sayı fırsatı tanıyan Fenerbahçe, 36. dakikada Hayes-Davis ile eşitliği sağladı: 86-86.

Maçın son dakikaları ise büyük bir heyecana sahne oldu. Hayes-Davis'in 37. dakikada öne geçiren basketiyle 88-86 ile öne fırladı. Ancak Paris Basketbol'un son hücumunda Shorts, maçı 100-98 lehine çevirdi. Bunun üzerine son atışı yapan Hayes-Davis, Fenerbahçe Beko'ya 101-100 galibiyet kazandırdı.

Maçın Kahramanları

Fenerbahçe Beko'da bu mücadelede en çok dikkat çeken isimler; Guduric (25 sayı), Hayes-Davis (19 sayı) ve McCollum (18 sayı) oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, play-off’a yükselmek için ilk 6 sırayı garantilemiş oldu.

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