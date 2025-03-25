Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol'u Zor Bir Maçın Ardından Yenerek Play-Off'a Yükseldi

THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, Fenerbahçe Beko, Fransa'nın Paris Basketbol ekibini 101-100 yendi. Bu galibiyetle birlikte, sarı-lacivertliler ilk 6 sırayı garantileyerek play-off'a adını yazdırdı.

Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncuları ve taraftarları kutlayarak, "Paris takımını da tebrik etmek istiyorum. Yürekleriyle oynadılar. Bu şekilde kaybetmek zor bir mağlubiyettir" ifadelerini kullandı. Maça yavaş başladıklarını belirten Jasikevicius, "Savunma stratejimizi ve eşleşmeleri değiştirdik. Paris'te bir kez yenmiştik, aynı taktiği uyguladık ama sonuç alamadık. Sonunda Nigel'ın atışıyla maçı kazandık. Monako'ya kaybettikten sonra ders almak gerekiyor, bu şekilde oynamak iyi değil tabi." şeklinde konuştu.

Jasikevicius, takımın sağlık durumunun bundan sonraki süreçte belirleyici olacağına da dikkat çekti.

Splitter: "Oyuncularımla gurur duyuyorum"

Paris Basketbol başantrenörü Tiago Splitter ise yaptığı açıklamada, çok zor bir takıma karşı sonuna kadar savaştıklarını dile getirdi. Splitter, "Sezon boyunca hep savaştık ama takımla ilgili söyleyeceğim tek şey onlarla gurur duyuyorum. Bu kadar yetenekli bir takıma karşı hep savaştılar. Bu da sezonun en zor maçlarından biriydi" değerlendirmesinde bulundu.