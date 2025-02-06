Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i 78-67 Mağlup Etti!

Fenerbahçe Beko'dan Kritik Galibiyet

THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol ekibi Real Madrid'i 78-67 mağlup etti. Bu sonuçla, sarı-lacivertli ekip, organizasyondaki 17. galibiyetini elde etti.

İlk Çeyrek Dikkat Çekti

Maçın ilk 3 dakika 43 saniyesi boyunca iki takım da sayıya ulaşamazken, kalan süre zarfında Fenerbahçe dış atışlarla, Real Madrid ise boyalı alan üzerinden skor üretti. İlk periyot 16-16 eşitlikle tamamlandı.

İkinci Çeyrek Farkı Açtı

İkinci çeyrekte çekişmeli bir mücadele sürdü, ancak çeyreğin bitimine 2 dakika 25 saniye kala Fenerbahçe, 12-0'lık seri yakalayarak soyunma odasına 40-28 önde gitti.

Üçüncü Çeyrekte Denge Arandı

Üçüncü çeyrekte Real Madrid, dış atışlardan üst üste basketler bularak farkı 5 sayıya indirdi: 46-41. Fakat Fenerbahçe üstünlüğünü yeniden kazanarak son periyoda 58-47 önde girdi.

Fenerbahçe'nin Farkı 20 Sayıya Çıktı

Son çeyrekte özellikle Hayes-Davis'in skorer performansıyla farkı 20 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe Beko, maçı 78-67 ile kazanmayı başardı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yeni transferi Angolalı pivot Jilson Bango, sarı-lacivertli formayla ilk kez sahada yer aldı.

Protokolde Önemli İsimler Vardı

Karşılaşmayı, Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Jose Mourinho ile sarı-lacivertli basketbolcular da takip etti.