Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Liderliğe Yükseldi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında İspanyol temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, maçtan 82-77 galip ayrılarak normal sezonun bitimine 2 maç kala liderliğe yükselmeyi başardı.

Maçın Özeti

Karşılaşmaya iyi başlayan Baskonia, ilk 4 dakikayı 4-0'lık bir seriyle önde tamamladı ve ilk bölüm, 9-4'lük üstünlükle son buldu. Fakat, Fenerbahçe Beko, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle birlikte 13-0’lık bir seri yakalayarak 17-9 öne geçti.

Sarı-lacivertliler, ikinci periyotta da baskısını sürdürdü ve farkı çift hanelere çıkararak 28-17'ye ulaştı. Pierre, Hall ve Hayes-Davis ile potada etkili olan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-32 önde girdi.

İkinci Yarı ve Son Çeyrek

Maçın ikinci yarısına Colson'un basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, bu çeyrekte farkı 18 sayıya kadar yükseltti: 59-41. Ancak Baskonia, Sedekerskis ve Rogkavopoulos ile 8-0'lık bir seri yakalayarak farkı 10 sayıya indirdi.

Fenerbahçe, molanın ardından Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle farkı 13 sayıya yükseltti ve son çeyreğe 72-59 önde girdi. Dördüncü çeyreğe hızlı başlayan Baskonia, 10-2'lik bir seri yaparak farkı 5 sayıya indirdi: 74-69.

Fakat son bölümde Hayes-Davis'in serbest atışlarla skoru 76-69 yapmasının ardından, Fenerbahçe Beko, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve mücadeleyi 82-77'lik skorla kazanarak iç sahada üst üste 8. galibiyetine imza attı.

Gelecek Maçlar

Fenerbahçe Beko bu galibiyetle ligdeki 22. galibiyetini elde etti ve Olympiakos'un kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler, kalan 2 maçında Barcelona ile iç sahada ve Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacak.