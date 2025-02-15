Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka Türkiye Kupası Finalinde Karşı Karşıya!

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka mücadelesi yarın Şanlıurfa'da oynanacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:41
Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka Türkiye Kupası Finalinde Karşı Karşıya!

Basketbol Türkiye Kupası'nda Derbi Heyecanı!

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Fibabanka yarın karşı karşıya gelecek. Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Şanlıurfa’daki 11 Nisan Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Canlı Yayın ve Hakemler

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayımlanacak. Müsabakayı yönetecek hakemler ise Mehmet Şahin, Kerem Baki ve Hüseyin Çelik olarak belirlendi.

Takımların Yolu

Son Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ni 87-56 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi. Sarı-lacivertliler, Dörtlü Final'de ise Galatasaray89-74 yenerek finale adını yazdırdı.

Beşiktaş Fibabanka ise çeyrek finalde Anadolu Efes'i 85-80 mağlup etti ve Dörtlü Final'e çıktı. Siyah-beyazlılar, burada Mersinspor'u 63-83 yenerek finale yükseldi.

İkinci Final Gecesi

Bu karşılaşma Türkiye Kupası tarihinde Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka'nın ikinci kez finalde karşı karşıya geleceği anlamına geliyor. İlk final 13 Şubat 2011 tarihinde Kayseri'de oynanmıştı. Fenerbahçe, o maçta Beşiktaş'ı 81-72’lik skorla yenerek kupayı üçüncü kez kazanmıştı.

Sarı-lacivertliler, kupa tarihleri boyunca bu organizasyonu 8 kez kazanırken, siyah-beyazlılar yalnızca 1 kez bu sevinci yaşadı.

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