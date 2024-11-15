Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i Deplasmanda Yenerek 8. Galibiyetini Aldı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde Zalgiris’i Yendi

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 10. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris’i 72-65 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, organizasyonda üst üste 5. galibiyetini alarak toplamda 8. galibiyetine imza attı. Öte yandan, Zalgiris sahasında ilk, toplamda ise 4. yenilgisini yaşadı.

Maçın Özeti

Karşılaşma, Zalgirio Arena’da gerçekleşti. İlk çeyreği ev sahibi takım 21-17 önde tamamlamasına rağmen, ikinci çeyrekte Fenerbahçe Beko’nun gösterdiği etkili performans rakibinin yalnızca 5 sayı atmasına neden oldu. Böylece soyunma odasına Fenerbahçe, 43-26’lık bir üstünlükle gitti.

Üçüncü periyotta, Zalgiris taraftarının da desteğiyle toparlanmaya çalıştı. Farkı azaltan Litvanya temsilcisi, son çeyreğe Fenerbahçe Beko’nun 52-47’lik üstünlüğü ile girdi.

Dördüncü periyotta daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, karşılaşmanın son saniyelerinde serbest atışlardan bulduğu kritik basketlerle maçı 72-65 kazandı. Bu başarıda, 18 sayı kaydeden Nigel Hayes-Davis ile 17 sayı üreten Marko Guduric önemli roller üstlendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.