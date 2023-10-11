Fenerbahçe boş durmuyor: Devre arası Juventus transferini patlatacak

Fenerbahçe, devre arasında Juventus'tan milli futbolcu Kenan Yıldız'ı transfer etmeye yönelik hareketliliği başlattı. Sarı-lacivertliler, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 8 maçı da kazanarak 16'da 16 yaparak hem Türkiye hem de Avrupa'da lider konumda bulunuyor. Bu başarıların ardından devre arasında takımı daha da güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız'ı transfer etmeyi hedefliyor. İşte detaylar...





FENERBAHÇE TAKIMI DEVRE ARASINDA JUVENTUS'TAN MİLLİ FUTBOLCU KENAN YILDIZ'I TRANSFER ETMEYE YÖNELİK HAREKET BAŞLATTI

Takımın başındaki teknik direktör Vincenzo Montella'nın aday kadrosunda yer alan Kenan Yıldız, Fenerbahçe'nin transfer gündemine girmiş durumda. Sarı-lacivertli ekip, bu hamle ile hücum hattını güçlendirmeyi ve gelecek maçlarda daha etkili olmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin sezon başındaki muazzam performansı dikkat çekiyor. Süper Lig'de oynadığı 8 maçı da kazanarak liderliğini sürdüren takım, tüm resmi maçlarda ise 16'da 16 yaparak üstün bir başarıya imza atmış durumda. Bu etkileyici performans, devre arasında transfer hareketliliğini de beraberinde getirdi. İşte diğer ayrıntılar...





Juventus'tan Kenan Yıldız'ı transfer etmek için görüşmelerin başlamasıyla, Fenerbahçe taraftarları heyecan içinde gelecek maçlara ve transfer gelişmelerine odaklanmış durumda. Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın, Fenerbahçe forması altında nasıl bir performans sergileyeceği ve takıma neler katacağı ise merak konusu olarak öne çıkıyor.

Fenerbahçe'nin devre arası transfer çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte, taraftarlar yeni bir güç kazanmanın heyecanını yaşarken, bu sürecin takımın başarı grafiğine nasıl etki edeceği büyük bir beklenti içinde takip ediliyor.