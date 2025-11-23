Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Çaykur Rizespor 2-0 öne geçti; Fenerbahçe ikinci yarıda 5-2'lik skorla maçı çevirdi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 22:13
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, maçın başında 2-0 öne geçmesine rağmen Fenerbahçe ikinci yarıdaki etkili oyunuyla maçı 5-2 kazandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Fred'in vuruşunda kaleci Fofana'ya ardından da direğe çarpan topu çizgi üzerinde Asensio boş kaleye gönderdi. 2-1

58. dakikada Nene'nin sol kanattan yaptığı ortada Talisca arka direkte kafayla topu ağlara gönderdi. 2-2

59. dakikada Sowe'un rakip ceza sahasına girdiği pozisyonda Levent'in ters vuruşunda top direkten döndü.

63. dakikada Laçi, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

65. dakikada sol kanattan Kerem'in pasında John Duran'ın indirdiği topta ceza yayına yakın bir noktadan Asensio'nun yerden sektirerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2

78. dakikada Nene rakibinden kaptığı topla ceza sahasının solundan pasını boş durumdaki En-Nesyri'ye attı. Topa gelişine vuran En-Nesyri meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 4-2

89. dakikada Asensio'nun savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Brown'un sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

Hakemler ve Kartlar

Hakemler: Çağdaş Atay, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Kırmızı kart: Laçi (dk. 63) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Samet Akaydin, İlhan Palut (Teknik Direktör) (Çaykur Rizespor), İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Kadro ve Teknik Direktörler

Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer (Mithat Pala dk. 75), Papanikolaou (Taylan Antalyalı dk. 83), Buljubasic (Olawoyin dk. 62), Rak-Sakyi (Zeqiri dk.75), Qazim Laçi, Emrecan Bulut (Jurecka dk. 75), Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Sagnan, Augusto
Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür (Brown dk. 56), Skriniar, Oosterwolde (Becao dk. 88), Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred (Talisca dk. 56), Nene (Oğuz Aydın dk. 84), Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran (En-Nesyri dk. 75)
Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Bartuğ Elmaz
Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller

Çaykur Rizespor: Ali Sowe (dk. 6), Laçi (dk. 15)

Fenerbahçe: Asensio (dk. 55 ve 65), Talisca (dk. 58), En-Nesyri (dk. 78), Brown (dk. 89)

