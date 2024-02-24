Fenerbahçe'de 9 ayrılık birden

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SARI LACİVERTLİ TAKIMDA YAPRAK DÖKÜMÜ

Sarı lacivertli takımın transferleriyle ilgili kararları devam ediyor. Önümüzdeki sezon için kadro planlamalarına başlayan sarı lacivertli takımda 21 yabancı oyuncu bulunuyor ve bu sayının 12'ye indirilmesi gerekiyor. Takımda Miguel Crespo, Lincoln Henrique, Joao Pedro satın alma opsiyonlarıyla kiralandı.





Eğer bu isimler takıma geri dönerse takımdan en az 9 yabancı futbolcunun ayrılması gerekiyor. Sarı lacivertli takımda Michy Batshuayi, Joshua King, Leonardo Bonucci sözleşmeleri bu sezon bitecek. Takımda Dominik Livakovic, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Jayden Oosterwolde, Osayi Samuel, Rade Krunic, Fred, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Omar Fayed, Jin ho ho yabancı oyuncu olarak yer alıyor.