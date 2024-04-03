Fenerbahçe'de başkanlık yarışının favorisi Acun Ilıcalı.

Fenerbahçe Kulübü muhabirlerinden Devrim Zengi, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla Sarı Lacivertli camiada büyük bir sarsıntıya neden oldu. Zengi, Acun Ilıcalı'nın başkanlık için hazırlık yaptığını iddia ederken, Aziz Yıldırım'ın da harekete geçtiğini belirtti. Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Disiplin Kurulu'na sevk edilen futbolcularla ilgili PFDK kararları da açıklandı.





Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Olarak Acun Ilıcalı mı Gelecek?

Fenerbahçe camiasını yakından takip eden muhabirlerden Devrim Zengi, kendi YouTube kanalında bomba gibi açıklamalarda bulundu. Zengi, Acun Ilıcalı'nın başkanlık için adım attığını belirterek, Saadettin Saran ile Acun Ilıcalı'nın bu konuda yarışacağını duyurdu. Ünlü yorumcunun, 'Aziz Yıldırım ne Acun Ilıcalı'ya ne de Saadettin Saran'a sıcak bakıyor. Aziz Yıldırım bu iki adayı gördüğünde kendi adaylığını koyar' şeklindeki ifadeleri ise büyük ilgi çekti.