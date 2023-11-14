Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi patladı: Taraftar sinir küpü oldu

Fenerbahçe'nin Yıldız Transferi Hayal Kırıklığı mı Yaratıyor? Cengiz Ünder Krizi Derinleşiyor! Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla 15 milyon euroya kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, beklenenin aksine istenen süreyi bulamıyor. Sarı-lacivertli takım, genç oyuncunun sadece 140 dakika sahada kalabilmesiyle hayal kırıklığına uğrarken, Cengiz Ünder'in performansı taraftarları endişelendiriyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi patladı: Taraftar sinir küpü oldu
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Fenerbahçe, Cengiz Ünder Transferinden Beklentilerin Uzağında!

Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği milli futbolcu Cengiz Ünder, sarı-lacivertli formayla henüz beklenen çıkışı yakalayabilmiş değil. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen genç yıldız, sakatlık sorunları ve sınırlı süre alarak taraftarların beklentilerine karşılık veremiyor.

Türk futbolunun en maliyetli transferleri arasında yer alan Cengiz Ünder, sadece 140 dakika sahada kalmış ve 6 maçın yalnızca üçünde ilk 11'de yer bulabilmiştir. Bu performans, taraftarlar arasında endişe ve hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Cengiz Ünder'in sürekli sakatlık sorunlarıyla mücadele etmesi, önce adalesindeki yırtık nedeniyle uzun bir süre forma giyememesine yol açtı. Ardından gelen adele ağrısı ise genç oyuncunun antrenmanlara katılmasını engelledi.

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Bu durum, Cengiz Ünder'in tam kapasiteyle sahalara dönmesinin ikinci yarıyı bulabileceği haberleriyle birleşince, Fenerbahçe taraftarları büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Sosyal medya ve tribünlerde artan eleştiriler, yönetimi sert bir şekilde eleştiren taraftarlar arasında yaygınlaşıyor. Fenerbahçe cephesinde Cengiz Ünder krizi, kulüp yönetimi için ciddi bir sorun haline gelmiş durumda.

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