Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'ya 40. Yaş Günü Sürprizi

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde 40 yaşına giren teknik direktör Domenico Tedesco için doğum günü kutlaması düzenledi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:11
Yeni teknik direktör için tesislerde doğum günü kutlaması yapıldı

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 40 yaşına giren İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco için Can Bartu Tesisleri'nde doğum günü kutlaması düzenlendi.

Hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyen Tedesco, şöyle konuştu:

"Büyük sürpriz, 40. yaş günümü sizlerle geçiriyor olmak büyük bir memnuniyet ve onur. Tavsiyem, yaşlanmak çözüm değil ama yaşlanmamak da çözüm değil. Bu sürpriz için teşekkür ederim. Çok mutluyum, sağ olun."

Doğum günü kutlamasında teknik ekip ve futbolcular, 40 yaşına basan teknik adamı tebrik etti.

