Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sonlandı: "Yolun açık olsun hocam!"

Fenerbahçe İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivert kulüpten yapılan açıklamada Kartal'a teşekkür edilirken, "Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.



İsmail Kartal'a Veda Mesajı:

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçen ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."