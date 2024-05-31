Bist 100
10.400,48 0%
DOLAR
32,23 0,12%
EURO
35,02 0,09%
ALTIN
2.403,73 -0,37%

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sonlandı: "Yolun açık olsun hocam!"

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten Kartal'a veda mesajı geldi.

Yayın Tarihi: 31.05.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 19:22
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sonlandı: "Yolun açık olsun hocam!"

Fenerbahçe İsmail Kartal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Sarı-lacivert kulüpten yapılan açıklamada Kartal'a teşekkür edilirken, "Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi.

İsmail Kartal'a Veda Mesajı:

Fenerbahçe'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçen ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."

İLGİLİ HABERLER

Basur için ilaç kullanmaya son! Meğer ilacı mutfağınızdaymış: Doğal yolla çözüyor

Kiracılara kötü haber geldi! O tarihten sonra kira fiyatları cepleri yakacak

Her sabah bir kaşık bal yemek o derdin devası oluyor! Doğal yolla o hastalıktan kurtulun

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 15.000 TL bayram sürprizi! 09.00'da müjde verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
5
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!
6
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
7
Arda güler için kötü günler başlıyor! Yeterli performans gelmezse geri dönecek

Cumhurbaşkanından emekliye iki ödeme birden! Bu şartı sağlayanın direkt IBAN'ında!

Ay sonunu getiremeyen emekliye 14.000 TL nakit destek! Tek sefere mahsus verilecek

Basur için ilaç kullanmaya son! Meğer ilacı mutfağınızdaymış: Doğal yolla çözüyor

Başvuranlara 1000 TL kurban yardımı geliyor! Anında hesaplara yatırılacak

Kiracılara kötü haber geldi! O tarihten sonra kira fiyatları cepleri yakacak

Her sabah bir kaşık bal yemek o derdin devası oluyor! Doğal yolla o hastalıktan kurtulun

Dar gelirli ve orta gelirlinin evine girmesi yasaklandı! Yüzde 63 zam onaylandı

Resmi Gazete de 16 Haziran detayı! İthalat kurallarına sil baştan düzenleme

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine 15.000 TL bayram sürprizi! 09.00'da müjde verildi

10.000 TL emekli maaşı dönemi kapandı! Haziranda maaşlar 13 bin liraya çıkıyor

Emekli maaşlarına Haziran ayarı! Ayın o tarihlerinde hesaplara trink yatacak

7500 TL bayram ikramiyesi almak için son gün! Akın akın başvuruya gideceksiniz