DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,07 0,17%
ALTIN
4.516,94 -0,21%
BITCOIN
4.530.026,23 1,64%

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırdığını açıkladı. Mourinho, 62 maçta 37 galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 10:54
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

Kulüpten resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray ile Çaykur Rizespor 47. randevu: İstatistikler ve geçmiş skorlar
2
Hüsrev Doğru, Kızına Verdiği 'Dünya Şampiyonluğu' Sözü İçin Varna'ya Hazırlanıyor
3
Fatma Belinay Ergin Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
4
Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı
5
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi
6
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile Yollarını Ayırdı
7
Bakan Bak'tan Selin Hürmeriç'e Tebrik: Atina'da Gümüş Madalya

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı