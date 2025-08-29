Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi sona erdi

Kulüpten resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, "Profesyonel futbol A takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 62 maçta 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.