Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul: Oy Verme Başladı

Fenerbahçe'nin seçimli olağanüstü genel kurulunda oy verme başladı; 49 bin 268 üye, 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy kullanacak.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:29
Fenerbahçe Kulübü'nün seçimli olağanüstü genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi.

Üye ve Sandık Bilgileri

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

Adaylar ve Oy Süreci

Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu atacak.

Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.

