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Fenerbahçe'den iki transfer hamlesi! Yandaş ve Mercan ile yeni anlaşmalar

Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak için önemli adımlar attı. Mert Hakan Yandaş ile sözleşmesini uzatan sarı-lacivertli kulüp, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde yapılan hazırlıklar, Fenerbahçe'nin bu sezonki hedeflerine ulaşma yolunda umut verici bir başlangıç sağladı.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 14:26
Fenerbahçe'den iki transfer hamlesi! Yandaş ve Mercan ile yeni anlaşmalar

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni sezon öncesinde takımın kadro derinliğini artırmak için önemli adımlar atan sarı-lacivertli kulüp, Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilediğini ve Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer ettiğini açıkladı. Bu hamlelerle Fenerbahçe, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

TRANSFER DETAYLARI

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileyerek oyuncunun takımda kalmasını sağladı. Ayrıca Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı da kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş’a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz," ifadeleri kullanıldı.

LEVENT MERCAN TRANSFERİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te başarılı bir performans sergileyen Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 4 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan’a Fenerbahçe’mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz," denildi.

KARAGÜMRÜK'ÜN AÇIKLAMASI

Levent Mercan'ın transferi ile ilgili olarak Fatih Karagümrük'ten de bir açıklama yapıldı. İstanbul kulübünden yapılan duyuruda, "Oyuncumuz Münir Levent Mercan’ın Fenerbahçe’ye transferi konusunda anlaşma sağlamış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz," ifadelerine yer verildi.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe'nin yeni sezona yönelik hazırlıkları, yeni transferlerle birlikte hız kazandı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun liderliğinde yapılan hazırlık kampında, takımın hedefi Süper Lig'de ve Avrupa'da başarılı bir sezon geçirmek. Mert Hakan Yandaş'ın takımda kalması ve Levent Mercan'ın katılması, Fenerbahçe'nin kadro derinliğini artırırken, takımın savunma ve orta saha hattını güçlendirdi.

TAKIMIN HEDEFLERİ

Fenerbahçe'nin bu sezonki hedefleri arasında Süper Lig şampiyonluğu ve Avrupa'da başarılı bir performans sergilemek bulunuyor. Teknik Direktör Mourinho, takımın başında ilk sezonunu geçirirken, deneyimi ve taktiksel bilgisi ile Fenerbahçe'yi hedeflerine ulaştırmayı amaçlıyor. Yeni transferler Mert Hakan Yandaş ve Levent Mercan'ın takıma uyumu, sezonun gidişatında önemli bir rol oynayacak.

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