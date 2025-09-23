Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçı Öncesi Hazır — Ali Koç Tesislerde Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın karşılaşacağı Hırvat ekip Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı.

Antrenman detayları

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi. Antrenmanda bireysel çalışan Edson Alvaréz ile sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Ali Koç'un veda konuşması

Hafta sonu yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, idman öncesi sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelerek veda konuşması yaptı.

