Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçı Öncesi Hazır — Ali Koç Tesislerde Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Dinamo Zagreb maçı için Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını tamamladı; Ali Koç idman öncesi futbolcularla vedalaştı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:30
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçı Öncesi Hazır — Ali Koç Tesislerde Veda Etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın karşılaşacağı Hırvat ekip Dinamo Zagreb maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapıldı.

Antrenman detayları

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Basına kapalı bölümde ise maçın taktiği üzerinde durulduğu bildirildi. Antrenmanda bireysel çalışan Edson Alvaréz ile sakatlıkları bulunan Jhon Duran ve Mert Hakan Yandaş yer almadı.

Ali Koç'un veda konuşması

Hafta sonu yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık seçimini kaybeden Ali Koç, idman öncesi sarı-lacivertli futbolcularla bir araya gelerek veda konuşması yaptı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde tamamladı. Antrenmana, Yusuf en-Nesiri (solda) Fred (sol 3), Anderson Talisca (sağ 3) ve Cenk Tosun (sağda) da katıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb'e konuk...

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCF Başkanı Suat Çelen, Ankara Etimesgut’taki Yeni Cimnastik Salonunu İnceledi
2
Manisa FK Hazırlıklarını Tamamladı: Bandırmaspor Deplasmanı Yarın
3
Fenerbahçe, Dinamo Zagreb Maçı Öncesi Hazır — Ali Koç Tesislerde Veda Etti
4
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı
5
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası
6
Galatasaray, Alanyaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
7
Beşiktaş, Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek