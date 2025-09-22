Fenerbahçe Dinamo Zagreb Maçı Öncesi Son Hazırlıklar

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba oynayacağı deplasman maçı için Can Bartu Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:22
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Dinamo Zagreb ile 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, ara vermeden hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre antrenmanın ilk bölümü, salonda yapıldı. Yenilenme çalışmalarının ardından sarı-lacivertli futbolcular, sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Takım, kondisyon ve toparlanma odaklı programla maç tempo adaptasyonunu sürdürdü. Antrenmandaki uygulamalar, teknik ekip tarafından maç planına paralel şekilde yönetildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak Hırvatistan'a gidecek.

