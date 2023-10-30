Fenerbahçe Djiku'nun yerine hemen yenisini koydu

Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve şu anda Ajax forması giyen başarılı stoper Ahmetcan Kaplan, Fenerbahçe'nin radarına girdi. Alexander Djiku ve Serdar Aziz'in sakatlık sorunları sonrası stoper mevkiine takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Ahmetcan Kaplan'ı devre arasında kadrosuna katma hedefinde.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ludogorets'e karşı oynanan mücadelenin ardından Djiku'nun ayak kırığı tespit edilmesi, Sarı Kanarya'nın moralini oldukça bozmuş durumda. Fenerbahçe'nin bu önemli oyuncuyu transfer edip etmeyeceği merakla beklenirken, takımın defans hattında yaşanan sıkıntıların giderilmesi amaçlanıyor. Ahmetcan Kaplan transferi, Fenerbahçe'nin gücünü artırmak ve stoper bölgesindeki eksikliği kapatmak için atılan kritik bir adım olabilir.

Fenerbahçe, defans hattında yaşadığı zorlukların ardından stoper bölgesi için yeni bir arayış içerisinde. Serdar Aziz ve Alexander Djiku'nun sakatlıkları, bu arayışın ne kadar acil olduğunu gösteriyor. Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'un altyapısından çıkıp şu anda Ajax takımında forma giyen yetenekli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ı gündemine aldı.





Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon Ajax'a yüksek bir bedelle transfer edilmiş olsa da yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından fazla süre alamamıştı. Şimdi ise Fenerbahçe, genç yeteneği devre arasında kadrosuna katmayı düşünüyor.

Ahmetcan Kaplan transferi, Fenerbahçe'nin defans hattındaki eksikliği giderme çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ancak, Ajax'ın oyuncu için yüksek bir bonservis talep etmesi durumunda, Fenerbahçe'nin kiralık bir anlaşma yapmayı hedeflediği belirtiliyor. Bu transfer, Fenerbahçe'nin savunmasını güçlendirmek ve lige daha fazla istikrar getirmek için attığı önemli bir adım olabilir. Ahmetcan Kaplan'ın sarı-lacivertli forma altında nasıl bir performans sergileyeceği ise merakla bekleniyor.