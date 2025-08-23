DOLAR
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı

Fenerbahçe, Edson Alvarez'i 2025–2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:30
Fenerbahçe, Edson Alvarez'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, Meksikalı milli futbolcu Edson Alvarez'i satın alma opsiyonuyla 2025–2026 sezonu sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığını resmi olarak duyurdu. Transfer, İngiltere'nin West Ham United kulübü ile varılan anlaşma sonucunda gerçekleşti.

Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki orta saha için imzaların atıldığı bildirildi. Açıklamada, 'Edson Alvarez'e Ailemize hoş geldin. Fenerbahçe'miz ile sarı-lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Futbol Direktöründen Değerlendirme

Fenerbahçe Kulübü Futbol Direktörü Devin Özek, atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, 'Meksika Milli Takımı kaptanı Edson Alvarez ile sözleşme imzaladık. Güçlü, zeki ve uluslararası üst düzey deneyime sahip. Onu kulübümüze kabul etmekten çok mutluyuz.' dedi.

Alvarez'in İlk Sözleri

Sarı-lacivertli ekibe katılan Edson Alvarez, kulüp ve taraftar ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Alvarez, 'Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok büyük bir kulüp olduğunu biliyordum fakat buraya geldiğim ilk andan itibaren şunu gördüm ki Fenerbahçe düşündüğümden çok daha büyük bir kulüp. Buraya geldiğim için çok mutluyum.' şeklinde konuştu.

Alvarez, taraftara yönelik mesajında taraftarları övdü ve 'Ben de Fenerbahçe oyuncusu olarak sahada tüm kalitemi gösterip, yüzde 100'ümü vererek oynayacağım. Şu anda üstümde Fenerbahçe forması var ve bu forma için her şeyi yapacağım.' dedi.

Sağlık Kontrolleri Tamamlandı

Yeni transfer Edson Alvarez, Medicana Ataşehir Hastanesinde kapsamlı sağlık kontrolünden geçti. Kan tetkiklerinin ardından kontroller ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde sürdü. Sağlık süreci; efor, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik tetkiklerin tamamlanmasının ardından MR çekimiyle sonlandırıldı.

