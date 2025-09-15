Fenerbahçe, Ertuğrul Doğan Döneminde Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Durdurdu

Fenerbahçe, Ertuğrul Doğan başkanlığı süresince Kulüpler Birliği faaliyetlerini durdurma kararı aldı; kulüp 3 Temmuz vurgusuyla sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 14:39
Fenerbahçe, Ertuğrul Doğan Döneminde Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Durdurdu

Fenerbahçe, Ertuğrul Doğan Döneminde Kulüpler Birliği Faaliyetlerini Durdurdu

Resmî açıklama ve gerekçe

Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı sürecinde vakıftaki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını duyurdu.

"Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan’ın yaptığı açıklamalar, seviyesizliğin, çarpıtmanın ve ucuz siyasetin en açık örneklerinden biridir. Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır. Fenerbahçe'ye şikeci diyen bir başkanın arkasında durmam, durmayız! Sayın Ertuğrul Doğan başkanlığı bırakana kadar Kulüpler Birliği faaliyetlerimizi durduruyoruz."

Fenerbahçe'nin adının lekesiz, alnının ak ve tarihinin tertemiz olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığımızın sitesinde 'Fenerbahçe üzerinden futbol sektörünü ele geçirme girişimi' olarak yer verilen bu alçak kumpasa hala 'şike' diyenlerin aslında kimin değirmenine su taşıdığı açıktır. Trabzonspor Başkanı'nın 'mağdur edebiyatı' ifadesi hadsizliğin ötesindedir. Fenerbahçe, bu ülkenin bağımsızlığı için FETÖ'ye karşı göğsünü siper etmiş, milyonların direnişiyle tarihe altın harflerle geçmiş bir camiadır. Bu mücadeleyi küçümsemek, yalnızca FETÖ'nün söylemini tekrar etmektir. Bizim için 3 Temmuz; alın terimiz ve şanlı tarihimizin en önemli şeref madalyalarından biridir. Tüm camiamızın omuz omuza kazandığı büyük bir zaferdir. Kimsenin bunu tartışmaya açmasına, çarpıtmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Fenerbahçe, o gün yapayalnızken de kumpaslara boyun eğmedi, bugün de eğmeyecek. Camiamız bir ve bütün olduğu sürece, ne FETÖ’nün artıkları ne de ucuz kahramanlık peşinde koşanlar karşımızda duramaz. 2010-2011 şampiyonu, şanla şerefle Fenerbahçe'dir, şampiyonluğumuzun nişanesi kupamız da müzemizdedir. Bizim için 3 Temmuz, teslimiyetin değil direnişin; iftiranın değil hakikatin adıdır."

